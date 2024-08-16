Суд отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Зюзинский суд Москвы отправил в СИЗО Евгения Смирнова, который поджег служебный автомобиль Росгвардии, где находились сотрудники ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Подозреваемому предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, суд постановил заключить Смирного под стражу на срок два месяца, до 15 октября.

Инцидент случился 14 августа на Нагорной улице. По версии следствия, мужчина поджег авто при помощи легковоспламеняющейся жидкости. При этом он знал, что внутри находятся люди, уверены правоохранители. Пострадавших в результате поджога нет.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге авто на Большой Филевской улице. Уточнялось, что из-за пожара пострадали еще три других авто, припаркованных рядом. Подозреваемого в поджоге доставили в отдел полиции.

