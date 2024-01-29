Водитель врезавшейся в посольство РФ в Сеуле машины уснул за рулем

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Произошедшее у российского посольства в Южной Корее ДТП не имеет отношения к ведомству, поскольку водитель авто рассказал, что уснул за рулем. Об этом сообщает южнокорейское издание Newsis со ссылкой на полицию.

Водитель, которого в СМИ называют просто буквой "A", якобы не был пьян. Он уснул за рулем и попал в аварию, поделилось агентство.

ДТП произошло в 16:10 по московскому времени в воскресенье, 28 января. В прессе писали, что пост охраны перед посольством России в центре Сеула протаранил внедорожник.

Дежуривший на посту в тот момент полицейский серьезно пострадал и попал в больницу.

До этого стало известно, что чешская полиция предотвратила поджог неизвестного мужчины, который облил себя горючим веществом возле посольства России в Праге.