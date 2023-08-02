В Кишиневе задержали водителя, врезавшегося в ворота посольства РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля, который врезался в ворота диппредставительства РФ в Кишиневе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщается на сайте генерального инспектора республиканской полиции.

"Когда полиция установила местонахождения автомобиля и догнала его, водитель отказался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан", – отмечается в заявлении.

В прошлом году автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. По информации румынских СМИ, в результате столкновения автомобиль загорелся. В машине находился только водитель, спасти его не удалось.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тогда центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства данного инцидента. В самой дипмисии предположили, что инцидент стал следствием антироссийской истерии после провокации в Буче.

Позже стало известно, что водитель автомобиля, врезавшегося в забор российского посольства в Бухаресте, сделал это намеренно, а после совершил самоподжог. Сотрудники службы охраны и безопасности диппредставительства попытались вытащить водителя из машины, однако он поджег себя.

Машина врезалась в забор посольства РФ в Румынии