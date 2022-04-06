Водитель намеренно въехал в забор посольства РФ в Бухаресте – жандармерия Румынии

15:00
Фото: СК РФ
Водитель автомобиля, врезавшегося в забор российского посольства в Бухаресте, сделал это намеренно, а после совершил самоподжог. Об этом сообщает пресс-служба жандармерии Румынии.
"Около 06:00 (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) автомобиль умышленно и без разрешения въехал в зону безопасности, установленную вокруг посольства. По пути машина врезалась в пешеходное ограждение и продолжила движение к въездным воротам, но не прошла через них", – говорится в сообщении, опубликованном на странице жандармерии в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская социальная сеть).
Отмечается, что сотрудники службы охраны и безопасности диппредставительства, попытались вытащить водителя из машины, однако он поджег себя.
Румынские СМИ, в свою очередь, сообщают, что 5 апреля погибший был приговорен к 15 годам лишения свободы за сексуальное надругательство над несовершеннолетней дочерью, однако получил отсрочку исполнения наказания.
Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. По информации румынских СМИ, в результате столкновения автомобиль загорелся. В машине находился только водитель, спасти его не удалось. К месту аварии прибыли пожарные. Криминалисты установят обстоятельства происшествия.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства данного инцидента. В самой дипмисии предположили, что инцидент стал следствием антироссийской истерии после провокации в Буче.
Международная ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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