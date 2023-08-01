Напавший на консульство Швеции в Турции оказался психически неуравновешенным

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Человек, который совершил нападение на консульство Швеции на западе Турции, оказался психически неуравновешенным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление провинции Измир.

"В районе Конак 1 августа примерно в 12:45 (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) в результате вооруженного нападения психически неуравновешенного человека был ранен наш гражданин, которого доставили на лечение в больницу Тепечик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшего задержали с орудием преступления. Начато расследование. Как уточняет телеканал Haberturk, атака была совершена на почетное консульство.

Ранее портал Mynet сообщал, что во время нападения сотрудница дипмиссии, которая является гражданкой Турции, получила тяжелые ранения. Также уточнялось, что у нападавшего сирийское гражданство, вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

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