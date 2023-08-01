Женщина получила ранения во время нападения на консульство Швеции в Турции – СМИ

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Неизвестный напал на консульство Швеции в Измире на западе Турции. Сотрудница дипмиссии, которая является гражданкой Турции, получила тяжелые ранения. Об этом сообщает Mynet.

По информации портала, у злоумышленника сирийское гражданство. Он совершил вооруженное нападение из-за проблем с получением визы.

Ранее около здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого с огнестрельным оружием в руках вышел мужчина. Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали его.

До этого иранские полицейские задержали преступника, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший пришел в дипведомство с двумя детьми и открыл огонь по сотрудникам из стрелкового оружия, в результате чего был убит начальник охраны, двое его коллег получили ранения.

В Дублине неизвестный на грузовике протаранил ворота российского посольства