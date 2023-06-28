Саудовские силовики ликвидировали мужчину с оружием у консульства США в Джидде – СМИ

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Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали среду мужчину с огнестрельным оружием у консульства Соединенных Штатов в Джидде. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции округа Мекка сообщает ТАСС.

В среду 28 июня около здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого с огнестрельным оружием в руках вышел мужчина. Силы безопасности приняли решение действовать в соответствии с ситуацией и, в ходе завязавшейся перестрелки, застрелили его, сообщает полиция.

Ранее сообщалось, что иранские полицейские задержали преступника, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Нападавший утром 27 января пришел в дипведомство с двумя детьми и открыл огонь по сотрудникам из стрелкового оружия.

В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены.

Как впоследствии признался преступник, он напал на посольство из-за личных и семейных проблем.



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