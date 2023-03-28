В Азербайджане обстреляли депутата парламента страны

Фото: meclis.gov.az

В Баку депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу обстреляли из автомата. Об этом сообщает информагентство Trend.

Отмечается, что инцидент произошел возле дома парламентария. Он выжил, но был ранен в плечо и ногу. Депутата госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление личности стрелка.

В январе этого года мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Иране. В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил случившееся как теракт.



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