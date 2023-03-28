Два человека скончались после нападения вооруженного ножом в Лиссабоне

Фото: РИА Новости/Густаво Вальенте

Два человека скончались после нападения человека с ножом в мусульманском религиозном центре в Лиссабоне. Об этом информирует телеканал CNN Portugal.

По данным журналистов, злоумышленник является уроженцем Афганистана. Прибывшие на территорию происшествия правоохранители нейтрализовали нападавшего, выстрелив ему в ногу. Злоумышленника задержали и госпитализировали. О мотивах нападавшего информации в настоящее время нет.

Ранее СМИ сообщали, что не менее восьми человек погибли и больше 100 пострадали в результате взрыва здания в городе Дакка, столице Бангладеша. Происшествие случилось в районе оживленной улицы Гулистан.

Повреждения получили пятиэтажный и семиэтажный дома, расположенные вблизи друг от друга, однако ни одно из зданий не разрушилось.

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