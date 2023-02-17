Террористы напали на главный офис полиции в Карачи – СМИ

Фото: geo.tv

Террористы совершили нападение на офис полиции в Карачи. О происшествии сообщил пакистанский телеканал Geo.

Правоохранители рассказали, что подозреваемые сделали несколько выстрелов по главному офису, который находится рядом с полицейским участком Садар.

По их словам, группа из 8–10 человек пробралась в отделение, перестрелка продолжается более получаса.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ирана задержали мужчину, напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране. По словам начальника полиции, вошедший в диппредставительство открыл огонь из стрелкового оружия. Его немедленно задержали.

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