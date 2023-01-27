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27 января, 22:15

Происшествия

Пятеро человек погибли в результате теракта в Иерусалиме

Фото: YouTube/AlJazeera Arabic قناة الجزيرة

Пятеро человек погибли и еще десять пострадали в результате теракта в Иерусалиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской медицинской службы "Маген Давид адом" (МДА).

"Медики и парамедики МДА оказывают медицинскую помощь на месте десяти пострадавшим с травмами различной степени. На месте было пять погибших", – уточнили в пресс-службе.

В Twitter местной полиции заявили, что теракт произошел в синагоге районе Неве-Яаков Иерусалима. Террорист был нейтрализован.

По данным газеты Jerusalem Post в результате стрельбы погибли 7 человек.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ирана задержали мужчину, напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране. По словам начальника полиции, вошедший в диппредставительство открыл огонь из стрелкового оружия. Его немедленно задержали.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"


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