Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 28 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

При взрыве в мечети в городе Пешаваре Пакистана погибли 28 человек и пострадали 150. Об этом сообщает телеканал Dawn.

Официальный представитель больницы "Леди Ридинг"Мохаммад Асим отметил, что раненые все еще доставляются в медучреждение, а некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел в пакистанском Пешаваре во время молитвы около 13:40 (11:40 по московскому времени) 30 января. Предварительно, к происшествию причастен террорист-смертник, который находился в мечети в первом ряду.

Очевидцы рассказали, что большинство собравшихся – представители полиции, армии и подразделений саперов.



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