Не менее 17 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре

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Жертвами взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре стали не менее 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo.

Ранее сообщалось о двух погибших и 90 пострадавших. Раненых госпитализировали. Отмечалось, что более 10 из них находятся в критическом состоянии. Также известно, что большинство пострадавших – полицейские.

По предварительным данным, мощный взрыв совершил террорист-смертник, который находился в мечети в первом ряду. В момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В апреле прошлого года взрыв произошел в мечети в афганском городе Мазари-Шариф. Число погибших составило 30, пострадавших – 80.

Взрыв прогремел в мечети, когда верующие совершали намаз. Это произошло в оживленном районе города.

Взрыв произошел в мечети на севере Афганистана

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