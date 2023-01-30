12:34Происшествия
Не менее 17 человек погибли при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре
Фото: YouTube/BOL News
Жертвами взрыва в мечети в пакистанском Пешаваре стали не менее 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo.
Ранее сообщалось о двух погибших и 90 пострадавших. Раненых госпитализировали. Отмечалось, что более 10 из них находятся в критическом состоянии. Также известно, что большинство пострадавших – полицейские.
По предварительным данным, мощный взрыв совершил террорист-смертник, который находился в мечети в первом ряду. В момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
В апреле прошлого года взрыв произошел в мечети в афганском городе Мазари-Шариф. Число погибших составило 30, пострадавших – 80.
Взрыв прогремел в мечети, когда верующие совершали намаз. Это произошло в оживленном районе города.
Взрыв произошел в мечети на севере Афганистана
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