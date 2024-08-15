Мужчина задержан в Москве по подозрению в поджоге авто Росгвардии с сотрудниками

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Мужчина задержан в столице по подозрению в поджоге служебного авто Росгвардии с сотрудниками внутри, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Инцидент случился 14 августа на Нагорной улице. По версии следствия, мужчина поджег авто при помощи легковоспламеняющейся жидкости. При этом он знал, что внутри находятся люди, уверены правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пострадавших в результате поджога нет. С мужчиной сейчас работают следователи.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге авто на Большой Филевской улице. Уточнялось, что из-за пожара пострадали еще три других авто, припаркованных рядом. Подозреваемого в поджоге доставили в отдел полиции.

