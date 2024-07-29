ФСБ задержала мужчину, планировавшего подорвать машину Минобороны РФ в ДНР

Фото: УФСБ по ДНР

Мужчину, который по указу ГУР Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ, задержали в ДНР. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по республике, передает РИА Новости.

Спецслужбы на опубликованных кадрах продемонстрировали, как мужчина вытаскивает из тайника самодельное взрывное устройство, а затем его задерживают. По информации регионального управления ФСБ, сотрудники спецслужбы сперва получили информацию о тайнике, после чего за злоумышленником была установлена слежка. Как уточнили в ведомстве, во взрывном устройстве содержится примерно 800 граммов тротила.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Сотрудники УФСБ по ДНР добавили, что задержанный дал признательные показания и рассказал подробности работы на украинскую сторону. Сейчас спецслужбы проводят следственные мероприятия и дополнительные оперативно-разыскные действия.

Ранее спецслужбы пресекли теракт на автовокзале в Ессентуках. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. Как рассказали в ФСБ, мужчина провел разведку автовокзала и выбрал место для закладки взрывчатки. После совершения теракта он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

