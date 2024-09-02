Школы на Харьковской горе Белгорода закрыты на неделю из-за обстрелов

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Все школы на Харьковской горе Белгорода будут закрыты на неделю из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ также был разрушен детский сад в Белгороде.

"Это уже третье учреждение образования – два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений. В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем", – сказал Гладков.

Как заявил губернатор, школы на Харьковской горе будут работать в дистанционном формате. Детские сады в течение недели также работать не будут.

Гладков добавил, что при необходимости родители могут обратиться в управление образования Белгорода по поводу временного размещения ребенка.

Ранее система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Как сообщили местные власти, были зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты в Белгороде. Кроме того, в городе произошло возгорание автомобиля, а в поселке Дубовое загорелись два дома и несколько автомобилей.

При этом 1 сентября средства ПВО также уничтожили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, ранения получили восемь человек, включая двоих детей.

В конце августа ВСУ атаковали Белгородскую область, применив кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт".