Суд приговорил москвичку к ограничению свободы после гибели ее дочери при пожаре

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор москвичке, дочь которой умерла в результате пожара в квартире на улице Верхние Поля в феврале этого года. Столичная прокуратура рассказала об этом в официальном телеграм-канале.

Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Она оставила своих дочерей двух и трех лет одних дома.

"Оставшись в квартире без взрослых, старшая из девочек взяла аппарат для приготовления сахарной ваты, подключила его в розетку и поставила рядом с диваном, что привело к возгоранию", – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил женщину к ограничению свободы на девять месяцев с установлением ограничений на изменение места жительства и пребывания без согласия специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы Москвы.

Площадь того пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали детей из помещения, однако старшая девочка скончалась в машине скорой помощи от отравления угарным газом. Ее сестру положили в больницу.

Следователи провели допросы свидетелей и организовали ряд необходимых экспертиз.

