22 августа, 17:57Происшествия
Суд приговорил москвичку к ограничению свободы после гибели ее дочери при пожаре
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд вынес приговор москвичке, дочь которой умерла в результате пожара в квартире на улице Верхние Поля в феврале этого года. Столичная прокуратура рассказала об этом в официальном телеграм-канале.
Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Она оставила своих дочерей двух и трех лет одних дома.
"Оставшись в квартире без взрослых, старшая из девочек взяла аппарат для приготовления сахарной ваты, подключила его в розетку и поставила рядом с диваном, что привело к возгоранию", – уточнили в надзорном ведомстве.
Суд приговорил женщину к ограничению свободы на девять месяцев с установлением ограничений на изменение места жительства и пребывания без согласия специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы Москвы.
Площадь того пожара составила пять квадратных метров. Прибывшие к месту происшествия спасатели эвакуировали детей из помещения, однако старшая девочка скончалась в машине скорой помощи от отравления угарным газом. Ее сестру положили в больницу.
Следователи провели допросы свидетелей и организовали ряд необходимых экспертиз.
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