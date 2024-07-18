В Уфе пьяный мужчина избил подростка банкой пива

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В Уфе пьяный мужчина с банкой пива напал на компанию подростков из-за замечания, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на мать одного из пострадавших Лилию.

По словам женщины, неизвестный ударил ее сына банкой в висок. В результате подросток получил ушиб мягких тканей. Как она рассказала, мужчины подрезали ее сына, который ехал на мопеде с друзьями. В ответ мальчики сказали им смотреть, куда они едут.

"Эти мужчины за ними поехали и начали на всех кидаться. Они были нетрезвые оба: что водитель, что другой мужчина. У мужчины, который ударил моего ребенка, в одной руке была стеклянная кружка от пива, а в другой – банка с пивом. Он подошел к сыну, спросил: "Это ты меня оскорблял или сделал мне замечание?" Ему сын сказал, что вообще там не был. Он один раз замахнулся, но сын как-то увернулся. А потом мужчина уже ударил банкой в висок. Он еще угрожал, что найдет их, убьет", – отметила женщина.

Лилия также добавила, что хочет добиться уголовной ответственности и собирается требовать компенсацию, так как боится, что мужчина захочет отомстить ее сыну.

"Я буду подавать заявление в суд. Я хочу с него взыскать за телесные повреждения и моральные. Это стресс для ребенка, и не только для него, тут и родители в шоке", – добавила Лилия.

В июне мужчина избил ребенка во дворе дома в Казани. Уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Волынец рассказала, что избивший ребенка является его отцом.