Забаррикадировавшийся в квартире на востоке Москвы с ребенком мужчина задержан

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Мужчину, который забаррикадировался утром с ребенком в квартире на улице Старый Гай на востоке Москвы, задержали. Полиции пришлось выломать дверь, пострадавших нет.

Скандал между родственниками длится более двух лет, рассказали Москве 24 очевидцы. После смерти матери мужчина старается выжить свою младшую сестру из квартиры вандальными способами. Хотя сам там не живет уже порядка 30 лет, отметили очевидцы.

По их словам, у мужчины восемь детей, периодически он приезжает то с одним, то с несколькими по ночам и наводит беспорядок. От выходок соседа страдает весь подъезд, например, он выбрасывает вещи из квартиры прямо на лестничную площадку, уточнили собеседники.



Ранее в квартире одного из домов Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживал в заложниках ребенка и угрожал покончить с собой. Сотрудники МЧС пытались вскрыть дверь квартиры, но мужчина выстрелил из балкона в воздух.

Позднее появилась информация о том, что квартира, в которой находился стрелок, могла быть заминирована. Правоохранителям удалось освободить ребенка, а стрелка задержать. Суд арестовал мужчину на два месяца.