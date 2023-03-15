Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Кировской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в городе Вятские Поляны Кировской области. Полиция оцепила место случившегося, сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

"По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно", – указал он.

По словам главы Кировской области, в квартире он один. Пострадавшие отсутствуют. Соколов добавил, что на место происшествия направился специальный отряд быстрого реагирования.

До этого в квартире дома Нижневартовска местный житель в неадекватном состоянии забаррикадировался в квартире. Он удерживал в заложниках своего сына и угрожал покончить с собой.

При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь квартиры мужчина выстрелил с балкона в воздух.

Позднее силовики в ходе переговоров смогли освободить ребенка. Мужчину задержали и отправили в отделение полиции. СК РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело.

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