Врачи констатировали смерть мужчины, забаррикадировавшегося в квартире в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Медики констатировали смерть мужчины, нейтрализованного во время штурма на Народной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, врачи порядка 20 минут боролись за жизнь мужчины, однако в результате им не удалось его спасти.

25 мая в полицию Петербурга поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно, из травматического оружия в одной из квартир дома 5 на Народной улице.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Увидев правоохранителей, злоумышленник выстрелил в их сторону, а затем забаррикадировался в квартире.

Через некоторое время СОБР нейтрализовал вооруженного мужчину. Им оказался 59-летний Лечи Алханов. По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, Алханов был психически нездоров и лечился в психиатрической лечебнице.