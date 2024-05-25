СОБР нейтрализовал вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в квартире в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Специальный отряд быстрого реагирования нейтрализовал вооруженного мужчину, забаррикадировавшегося в квартире на Народной улице в Санкт-Петербурге и ранее стрелявшего по людям. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западного управления Росгвардии.

Уточняется, что в ходе операции сотрудники в соответствии с законодательством применили табельное оружие.

"Злоумышленник нейтрализован", – говорится в сообщении.

По информации с сайта МВД Медиа, в субботу, 25 мая, в полицию Петербурга поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире.

Ранее сообщалось, что полиция задержала семерых участников драки со стрельбой на юге Москвы. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. В столичной прокуратуры уточнили, что причиной конфликта, по предварительной версии, стало замечание в сторону женщины из-за ее действий.

В отношении участников возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Полицейские обнаружили и изъяли у них предметы, которые использовались в качестве оружия. Их направили на экспертизу.