СК ужесточил статью дела после драки со стрельбой на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту драки со стрельбой на юге Москвы на более тяжкую статью. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Со статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений СК переквалифицировал дело на статью о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

"В настоящее время в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемых задержаны четверо мужчин 1989, 1993, 1997, 1998 годов рождения", – говорится в сообщении.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Конфликт со стрельбой произошел в столичном районе Западное Бирюлево на улице Медынского вечером 21 мая. В результате произошедшего пострадали два человека.

Столичная прокуратура сообщала, что причиной конфликта стало замечание в сторону женщины из-за ее действий. При обысках у семи задержанных человек изъяли предметы, использовавшиеся в качестве оружия.

