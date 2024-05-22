Правоохранители задержали семерых человек после драки со стрельбой на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Полиция задержала семерых участников драки со стрельбой на юге Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

"Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет", – говорится в сообщении.

В телеграм-канале столичной прокуратуры уточняется, что причиной конфликта, по предварительной версии, стало замечание в сторону женщины из-за ее действий.

В отношении участников возбудили уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Полицейские обнаружили и изъяли у них предметы, которые использовались в качестве оружия. Их направили на экспертизу.

Сейчас полиция продолжает устанавливать и разыскивать причастных к инциденту. Расследование произошедшего находится на контроле прокуратуры.

Конфликт со стрельбой произошел в столичном районе Западное Бирюлево на улице Медынского вечером 21 мая. В результате произошедшего пострадали два человека.

По данным прокуратуры Москвы, их доставили в больницу с ножевыми ранениями. Здоровью одного из пострадавших был нанесен тяжкий вред.

