Забаррикадировавшийся в Петербурге мужчина был психически нездоров

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Северо-Западный округ"

Забаррикадировавшийся в квартире на Народной улице в Санкт-Петербурге мужчина, стрелявший по людям, был психически нездоров и лечился в психиатрической лечебнице. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

"По поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Это 59-летний Лечи Алханов, который по предварительной информации неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей", – сказал Дудаев.

Он заявил, что "здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме" и попросил не распространять слухи о здоровье и национальности мужчины.

Между тем депутат ГД Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, что Алханов скончался через 30-40 мин после проведения операции по его нейтрализации. По словам политика, рецидивист не был застрелен, а получил тяжелые контузии.

В субботу, 25 мая, в полицию Петербурга поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвел выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире.