"Безопасный город": посетитель ресторана на Патриарших прудах выстрелил в воздух

Один из посетителей элитного заведения на Патриарших прудах открыл стрельбу в воздух. Ссора произошла в ресторане "Аист". По некоторым данным, это случилось из-за неких отдыхающих там девушек. Они якобы отказали мужчинам за соседним столиком оплатить за них счет. После словесной перепалки за женщин вступился один из посетителей. В итоге все закончилось стрельбой из травматического пистолета в воздух. Никто не пострадал. Как позже выяснилось, зачинщики конфликта скрылись на Lamborghini некого крипто-бизнесмена Алексея Долгих.

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