21 января, 21:38

Происшествия

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

ДНК-экспертиза установила, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу, кандидату в мастера спорта Николаю Свечникову, пропавшему в 2025 году, передал телеканал CNN Turk.

В СМИ добавили, что тело погибшего выдадут семье после завершения необходимых процедур в судмедэкспертизе.

Свечников пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Возможной причиной ЧП могло стать ухудшение самочувствия спортсмена, однако в СМИ писали, что Свечников плыл в неправильном направлении.

Мать россиянина усомнилась, что сын мог сам уйти с дистанции. Женщина заявила, что подаст в суд на организаторов заплыва и будет требовать компенсации.

За информацию о местоположении Свечникова его семья объявила награду в 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей).

31 октября прошлого года активные поиски Свечникова были прекращены. Но генконсульство России в Стамбуле отмечало, что следствие не закончено.

Тело Свечникова удалость найти во время очистки дна в проливе Босфор 20 января. А вечером 21 января родственники спортсмена прибыли в Стамбул для опознания и проведения ДНК-теста.

происшествияспортза рубежом

