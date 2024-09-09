Новости мира: Израиль нанес мощнейший удар по сирийской территории

В ночь на 9 сентября ВВС Израиля нанесли один самых масштабных ударов за последние годы по территории Сирии. Зафиксировано не менее 15 взрывов в Дамаске, Тартусе и Хаме. К этой минуте известно о пяти погибших и 19 раненых. При этом ранним утром была предпринята вторая попытка атаки, но средства ПВО Сирии, как сообщается, ее отразили.

Тем временем в Кении сгорело здание общежития школы-интерната, где проживали порядка 150 детей в возрасте от 10 до 14 лет. По меньшей мере 18 из них погибли, еще 30 человек доставлены в больницу со множественными ожогами. Судьба еще 70 неизвестна. Поисковые работы продолжаются. Причина ЧП пока неизвестна.

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