Число погибших в секторе Газа от действий Израиля достигло почти 41 тыс

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Число погибших палестинцев из-за действий Израиля в секторе Газа достигло почти 41 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение Минздрава Палестины в анклаве.

Всего в результате израильских операций в Газе погибло 40 972 человека, 94 761 человек ранены, уточнил представитель ведомства. По его данным, за последние сутки в секторе Газа в результате трех нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 33 человека, еще 145 пострадали.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил готовность российской стороны продолжать усилия по скорейшему урегулированию ситуации в Газе. Он также отметил важность оказания срочной помощи страдающим палестинцам.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".