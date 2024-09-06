МИД: Россия продолжит работу над содействием урегулированию ситуации в Газе

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Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов подтвердил готовность российской стороны продолжать усилия по скорейшему урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом он заявил на встрече с послом Палестины в Москве Абдель Хафизом Нофалем, сообщает ТАСС.

Он также сделал акцент на важности оказания срочной помощи страдающим жителям анклава.

В ходе разговора основное внимание стороны уделили положению дел в зоне палестино-израильского противостояния на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий и деградирующей гуманитарной ситуации в Газе.

31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха были найдены тела заложников. После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семьи погибших, среди них также был опознан россиянин Александр Лобанов.

После сообщений об убийстве заложников более 700 тысяч человек приняли участие в протестах в Израиле с требованием к властям немедленно заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".