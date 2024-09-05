Белый дом: ХАМАС угрожает новыми казнями заложников

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Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

"ХАМАС грозится казнить больше заложников", – заявил чиновник на брифинге.

Он подчеркнул, что США и партнеры намерены достичь соглашения по сделке об обмене заложниками между ХАМАС и Израилем. Кроме того, он заявил, что новый американский план прекращения огня в секторе Газа состоит из 18 пунктов и согласован на 90%.

Тела шести заложников были обнаружены в подземном тоннеле в районе Рафаха вечером 31 августа. После опознания израильская сторона сообщила об этом их семьям. Среди них был обнаружен россиянин Александр Лобанов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впоследствии позвонил родителям Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти. Он также говорил и с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены в Газе.