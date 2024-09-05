Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:01

Политика
Главная / Новости /

Белый дом: ХАМАС угрожает новыми казнями заложников

В Белом доме заявили, что ХАМАС угрожает новыми казнями заложников

Фото: ТАСС/AP/Tsafrir Abayov

Палестинское движение ХАМАС угрожает новыми казнями заложников. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

"ХАМАС грозится казнить больше заложников", – заявил чиновник на брифинге.

Он подчеркнул, что США и партнеры намерены достичь соглашения по сделке об обмене заложниками между ХАМАС и Израилем. Кроме того, он заявил, что новый американский план прекращения огня в секторе Газа состоит из 18 пунктов и согласован на 90%.

Тела шести заложников были обнаружены в подземном тоннеле в районе Рафаха вечером 31 августа. После опознания израильская сторона сообщила об этом их семьям. Среди них был обнаружен россиянин Александр Лобанов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впоследствии позвонил родителям Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти. Он также говорил и с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены в Газе.

Новости мира: жители Израиля вышли на акцию протеста в поддержку пленных

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика