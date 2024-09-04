04 сентября, 09:18Политика
Песков заявил, что РФ продолжает контакты с Израилем для освобождения заложников
Фото: depositphotos/Alexis84
Россия контактирует с Израилем по вопросам освобождения заложников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем наши контакты с израильской стороной", – передает Life.ru ответ Пескова на вопрос, обращался ли Тель-Авив к Москве за помощью в этом вопросе.
31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха были найдены тела заложников. После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семьи погибших, среди них также был опознан россиянин Александр Лобанов.
Позже стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям погибшего в секторе Газа россиянина и извинился за то, что его не удалось спасти. Он также говорил с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены в Газе.
После сообщений об убийстве заложников более 700 тысяч человек приняли участие в протестах в Израиле с требованием к властям немедленно заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".
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