Грузовик с арбузами опрокинулся на выезде из Темрюка. Судя по кадрам, снятыми очевидцами, часть арбузов вывалилась на обочину дороги. Информации о пострадавших не поступало

Тем временем в Санкт-Петербурге рейсовый автобус чуть не устроил сразу несколько аварий. Видео опубликовали очевидцы. Пытаясь скрыться от экипажей ДПС, автобус проехал на красный свет, при этом ему пришлось объезжать по встречной полосе стоящие на светофоре автомобили.

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