"Раскрывая тайны звезд": "Старые стены"

Июнь 1974 года. На обложке журнала "Советский экран" – Людмила Гурченко с необычной скромной прической. Волосы убраны в пучок – никаких излишеств. Ответ на вопрос, в чем причина появления актрисы в новом имидже, нашелся на центральном развороте. В недавней премьере фильма "Старые стены" Гурченко сыграла роль директора ткацкой фабрики. Картина только вышла в прокат, но уже била рекорды посещаемости. Однако приглашение актрисы на роль деловой женщины в картине было встречено на киностудии с недоверием.

Кто из членов правительства СССР стал прообразом героини Людмилы Гурченко? Как она вымолила себе главную роль? Как актриса в точности повторила в реальной жизни поступок своей героини? В чем Армен Джигарханян обогнал Алексея Баталова? Что сказал о фильме "Старые стены" Леонид Брежнев?

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".