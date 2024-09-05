Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 08:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": "Старые стены"

"Раскрывая тайны звезд": "Старые стены"

Серию картин о столичном лете создали в Москве

Количество подписок на видеосервисы выросло почти в 1,5 раза в России

Выставка, посвященная 90-летию, актера Анатолия Солоницына проходит в Музее кино

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 5 сентября

Аудитория российских видеосервисов за год выросла до 53 млн человек

В Большом зале "Зарядья" прошло торжественное открытие концертного сезона

Новости часа: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы с начала года

"Интервью": Гавриил Гордеев – о работе цифровых киноплатформ

Международная книжная ярмарка открылась в Москве

Июнь 1974 года. На обложке журнала "Советский экран" – Людмила Гурченко с необычной скромной прической. Волосы убраны в пучок – никаких излишеств. Ответ на вопрос, в чем причина появления актрисы в новом имидже, нашелся на центральном развороте. В недавней премьере фильма "Старые стены" Гурченко сыграла роль директора ткацкой фабрики. Картина только вышла в прокат, но уже била рекорды посещаемости. Однако приглашение актрисы на роль деловой женщины в картине было встречено на киностудии с недоверием.

Кто из членов правительства СССР стал прообразом героини Людмилы Гурченко? Как она вымолила себе главную роль? Как актриса в точности повторила в реальной жизни поступок своей героини? В чем Армен Джигарханян обогнал Алексея Баталова? Что сказал о фильме "Старые стены" Леонид Брежнев?

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика