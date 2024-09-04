Цифровой двойник города представят в пространстве "МетаВДНХ" на "Москве 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" для гостей проведут фестиваль "Портал 2030–2050". Мероприятия подготовила команда столичного департамента информационных технологий, передает портал мэра и правительства столицы.

В интерактивном пространстве "МетаВДНХ" можно будет очутиться на главной выставке страны с 5 по 8 сентября.

"В завершение форума-фестиваля гости интерактивного пространства "МетаВДНХ" в инновационном центре "Сколково" смогут отметить 877-летие столицы и в развлекательном и интерактивном формате узнать больше о возможностях метавселенной главной выставки страны и цифрового двойника города", – сказала начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий города Анастасия Шарова.

Интерактивное пространство откроется автограф-сессией российского артиста Вани Дмитриенко, чей цифровой двойник стал гидом виртуальной экскурсии по метавселенной. Кроме того, на мероприятии "Конференция. Форум 2050" пройдет паблик-ток.

Интерактивное пространство стало физическим воплощением виртуальной копии выставки. Фотограмметрическую модель выставки взяли из цифрового двойника города и доработали при помощи современных технологий.

Также в "МетаВДНХ" можно отправиться на геймифицированную экскурсию. В интерактивном пространстве "Круговая кинопанорама" посетители смогут пройти квиз и узнать больше о технологиях будущего, а также познакомиться с возможностями киноплатформы "Москино". Еще одна инсталляция позволит заглянуть в музей "Атом".

Кроме того, подготовили инсталляцию, которая посвящена павильону "Космос". Гости узнают о применении в столичных проектах искусственного интеллекта (ИИ) и попробуют самостоятельно обучить нейросеть сортировать космический мусор.

Желающие также смогут сделать фотографию в виртуальной реальности. Уточнить актуальное расписание мероприятий можно на сайте.

В последнюю неделю форума-фестиваля гости смогут увидеть светозвуковое шоу. Также у них есть возможность научиться актерской импровизации и посетить планетарную станцию в "Музеоне". Одним из центральных мероприятий станет фестиваль будущего "Портал 2030–2050".

Жителям столицы также предложили выбрать лучшие площадки и мероприятия форума "Москва 2030". Гости смогли познакомиться с футуристическими проектами и передовыми технологиями, всего в рамках форума открыли более 30 площадок.