Количество подписок на видеосервисы выросло почти в 1,5 раза в России

Российские видеосервисы стремительно набирают новых пользователей. За год число подписок на онлайн-кинотеатры выросло почти в 1,5 раза и превысило 53 миллиона.

По данным исследований, за первые шесть месяцев 2024 года выручка сервисов от подписок и рекламы выросла более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года и теперь составляет почти 52 миллиарда рублей. Успех киноплатформ объясняют удобством и выгодой для зрителей.

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