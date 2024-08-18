Музей транспорта Москвы представил виртуальные туры по своим выставкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На сайте Музея транспорта Москвы появились виртуальные туры по экспозициям "Мечта москвича" и "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Они проходили в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Пользователи с помощью технологий смогут не только прогуляться онлайн по выставкам Музея транспорта Москвы, но и подробно узнать о представленных на них экспонатах и инсталляциях – в турах они интерактивные и открываются по клику с экспликациями. Цифровые экспозиции позволят нам сохранить массив знаний, собранных при создании выставок", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выставка "Мечта москвича" была основана на реальных событиях. Она рассказывает об истории советских автомобилей марки "Москвич". В экспозицию включили серийные машины, их прототипы и гоночные болиды.

Проект "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" рассказывает о влиянии человека на транспортную сферу. Выставка поделена на три зоны: "Неожиданное прошлое", "Актуальное настоящее" и "Ожидаемое будущее".

"В преддверии новой экспозиции, которую сейчас готовит наша команда, мы решили дать возможность всем желающим увидеть онлайн две масштабные выставки, которые с успехом проходили в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ", – сообщила директор музея Оксана Бондаренко.

За время работы их посетили уже свыше 215 тысяч человек.

Ранее около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в центре Москвы. Колонна ретротранспорта проследовала от станции "Новокузнецкая" и добралась до Чистопрудного бульвара, где и провели выставку. Гости города и москвичи смогли увидеть более 50 исторических трамваев и автомобилей разных эпох.

