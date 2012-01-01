Москвичи могут сходить на бесплатные аудиоэкскурсии в московском транспорте

Общественный транспорт в Москве не только способ передвижения. Это еще и возможность увидеть главные достопримечательности и познакомиться с историей столицы. Плюс единственное, за что нужно будет заплатить, – это сама поездка. В честь дня московского транспорта, который в этом году выпал на 13 июля, расскажем о самых интересных маршрутах.

Романтика метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для того чтобы лучше познакомиться с историей Московского метрополитена, есть бесплатная 40-минутная аудиоэкскурсия. Начать путешествие рекомендуется со станции "Сокольники": именно отсюда в 1935 году отправился первый подземный поезд. Сегодня там можно увидеть барельефы с метростроевцами в стиле античных героев и витраж "Красная звезда".

Проехав через "Красные Ворота" с мраморной и гранитной отделкой, стоит остановиться на "Охотном Ряду": на момент открытия это была самая просторная в мире станция глубокого заложения.

На "Театральной" и "Площади революции" можно полюбоваться лепниной, барельефами и бронзовыми скульптурами. Следующие точки на карте – "Курская", "Комсомольская" и "Новослободская", которая славится витражами и мозаикой "Мир во всем мире". А на "Маяковской", выполненной отчасти в стиле авангарда и ар-деко, можно вдохновиться строками из стихотворений поэта.

Завершит метро-тур "Новокузнецкая", о которой в ауэиоэкскурсии также сказано немало интересного: например, что несколько столетий назад на месте вестибюля находилась церковь.

Большая кольцевая линия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще один маршрут посвящен БКЛ и занимает всего 50 минут. Отправляясь с "Рижской", экскурсоводы рекомендуют задержаться на станции "Сокольники" с декором в стилистике работ Казимира Малевича, Владимира Татлина и Эля Лисицкого. А на "Электрозаводской" можно увидеть самое большое панно московского метро.

Затем после "Нижегородской" и "Варшавской" можно полюбоваться "Мичуринским проспектом": в строительстве этой станции принимали участие специалисты из Китая, которые вплели в основу декора иероглиф "дружба".

Завершить путешествие предлагается на платформах "ЦСКА", "Савеловская" и "Марьина Роща" – последняя расположена на уровне 72 метров под землей.

Московское центральное кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Этот маршрут отлично подойдет тем, кто хочет посмотреть на столицу из окна поезда и при дневном свете. Начинается путь со станции "Площадь Гагарина", где расположен 42-метровый памятник космонавту.

Дальше можно заехать на станцию "Лужники", чтобы увидеть один из крупнейших спортивных комплексов страны и мира, который возвели за рекордные 450 дней. Неподалеку от станции находится и Новодевичий монастырь, объекты которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На следующей станции, "Москва-Сити", находится целый мини-город из небоскребов, а недалеко от "Панфиловской" можно найти поселок художников, который знаменит своими уютными домиками. Контрастные впечатления между двумя остановками гарантированы.

На "Измайловской" находится знаменитый Кремль, где можно посетить музеи шоколада и русской игрушки, а предпоследней точкой на карте станет станция "ЗИЛ" и расположившаяся неподалеку Тюфелева роща с прогулочной аллеей и смотровой площадкой.

Заканчивается маршрут на Даниловской мануфактуре, добраться до которой можно пешком от предыдущей точки или станции "Крымская". Если раньше там располагалась небольшая фабрика купца Мещерина, то сегодня это пространство превратилось в современный лофт-квартал.

Трамвай

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Посмотреть Москву можно за 55 минут из окна трамвая № 39. Этот маршрут считается одним из самых длинных в столице: он начинается рядом с метро "Университет" и заканчивается у Чистых прудов. На пути можно увидеть Меншикову башню (она же известна как церковь Архангела Гавриила) и Дом со зверями.

Пассажиры прокатятся по Покровке и Бульварному кольцу, посмотрят знаменитую "Яму" – амфитеатр с сохранившимся фрагментом стены Белого города, а также дом из фильмов "Покровские ворота", "Холодное лето пятьдесят третьего" и "Хрусталев, машину!".

Кроме того, трамвай прокатит по набережной Москвы-реки, проедет по Большому Устьинскому мосту и покажет высотку на Котельнической набережной. Там же можно увидеть и Кремль, а после этого проехать по району Замоскворечье и полюбоваться домом купца Бахрушина, бывшим особняком купца Татищева и бывшей городской усадьбой купцов Целибеевых.

Финальным аккордом станет Чистопрудный бульвар с памятниками писателю Александру Грибоедову и поэту Абаю Кунанбаеву. Там же находится фонтан "Поющий журавль".

Автобус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самый известный автобусный маршрут в Москве – Б, или, как его часто называют жители столицы, "Букашка". Он проходит по Садовому и считается одним из старейших: сначала здесь следовали конки (вагоны, которые лошади тянули по путям), затем трамваи и троллейбусы, а теперь – автобусы.

Весь путь занимает чуть больше часа. За это время можно увидеть сразу несколько знаковых достопримечательностей столицы: футуристическое здание Дома музыки, Театр Олега Табакова, Старый и Новый Арбат, Новую Третьяковку и здание российского МИД.

А еще один красочный маршрут – М1. Он начинается на пересечении улицы Кравченко и Ленинского проспекта и едет до Волоколамского шоссе.

Во время мини-путешествия пассажиры могут увидеть главное здание МГУ, парк "Воробьевы горы" и здание президиума РАН, а на пересечении с Третьим транспортным кольцом – памятник Юрию Гагарину.

Проезжая по Малому Каменному мосту, можно рассмотреть легендарный Дом на набережной, ставший свидетелем репрессий в 1930-е. Неподалеку также находится отреставрированная ГЭС-2, которая знаменита своими культурными и творческими пространствами. Кстати, рядом со зданием можно увидеть скульптуру глины, об эстетичности которой москвичи спорят до сих пор.

Кроме того, маршрут протянулся мимо памятника князю Владимиру и здания Российской государственной библиотеки. Из окна также будет видно Манежную площадь, Кремль и не только.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

С запада на восток через центр Москвы следует маршрут М3, который тоже входит в топ самых живописных. Начать свое путешествие рекомендуется с остановки "Серебряный Бор".

По зеленым районам автобус поедет в сторону Красной Пресни, и уже возле метро "Улица 1905 года" можно увидеть площадь с памятником героям декабрьского восстания. Также пассажиры проедут по исторической брусчатке, которую сохранили специально, и смогут увидеть Московский зоопарк и высотку на Кудринской площади. Проедет автобус и мимо особняка предпринимательницы Лопатиной, которая жила там в 1870-х. Сегодня в этом здании находится посольство Бразилии.

Маршрут пролегает также возле здания Госдумы, Большого театра, сада имени Баумана. Завершается путь на остановке "Проспект Буденного".

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По реке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В прошлом году по Москве-реке начали ходить регулярные речные электросуда, которые могут познакомить со столицей с нового ракурса. Сегодня прокатиться на них можно по двум маршрутам.

Первый пролегает от Киевского вокзала до парка "Фили": из панорамных окон можно увидеть Дом правительства, одну из сталинских высоток – бывшую гостиницу "Украина" – и район "Москва-Сити". На пути также встретятся красивые набережные и мосты, а финальной точкой на карте станет парк, где можно прогуляться, покататься на аттракционах или поиграть в волейбол.

Второй маршрут соединил ЗИЛ и Печатники. Пассажиры могут увидеть Автозаводский мост, проплыть мимо Кленового бульвара и посмотреть на Южный речной вокзал. Прогулка завершится в парке "Печатники", где также можно пройтись по набережной.