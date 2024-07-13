Почти 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Около 150 тысяч человек посетили парад ретротранспорта и выставку техники в центре Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Колонна ретротранспорта проследовала от станции "Новокузнецкая" и добралась до Чистопрудного бульвара, где и провели выставку. Гости города и москвичи смогли увидеть более 50 исторических трамваев и автомобилей разных эпох.

"Чистопрудный бульвар сегодня собрал неравнодушных к транспорту москвичей и туристов. Гости парада приводили детей посмотреть на экспонаты из своей юности, делали памятные фото и угощались уже знаменитым мороженым в виде электробуса", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Гостям, кроме выставки, была доступна и развлекательная программа, в ходе которой можно было увидеть выступления академического хора столичного метро, артистов проекта "Музыка в метро" и группы "Федулова".

В этом году к мероприятию присоединились Музей Гаража особого назначения ФСО РФ, Российская Автомобильная Федерация, Автоспортивное общество "Наследие", автоклубы "Москвич" и "Волга М-21", а также возрожденный завод "Москвич". Кроме того, на мероприятие из Дзержинска прибыл трамвай, который находится в коллекции городского транспорта.

