Москвичам рассказали, как провести свободное время 3 сентября

Для жителей столицы подготовили культурную программу на 3 сентября. В нее вошли две выставки, кинопоказ и фестиваль. В МАММ до 8 сентября можно посетить несколько экспозиций, в том числе "Мудборд", посвященную фэшн-фотографии. Кроме того, в Московском музее современного искусства проходит выставка, посвященная стихотворению Владимира Маяковского "Юбилейное".

Тем временем в кинотеатре "Художественный" в 20:00 состоится предпоказ биографической драмы "Рыжий", а также до 8 сентября можно успеть побывать на фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.