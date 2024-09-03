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03 сентября, 07:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время 3 сентября

Москвичам рассказали, как провести свободное время 3 сентября

Москвичам рассказали о культурных событиях 3 сентября

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Для жителей столицы подготовили культурную программу на 3 сентября. В нее вошли две выставки, кинопоказ и фестиваль. В МАММ до 8 сентября можно посетить несколько экспозиций, в том числе "Мудборд", посвященную фэшн-фотографии. Кроме того, в Московском музее современного искусства проходит выставка, посвященная стихотворению Владимира Маяковского "Юбилейное".

Тем временем в кинотеатре "Художественный" в 20:00 состоится предпоказ биографической драмы "Рыжий", а также до 8 сентября можно успеть побывать на фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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