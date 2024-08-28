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28 августа, 15:15

Город

Арт-инсталляции и Неделю финансовой грамотности организовали на форуме "Москва 2030"

Арт-инсталляции и Неделю финансовой грамотности организовали на форуме "Москва 2030"

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Кино- и модные показы, световое шоу и Неделя финансовой грамотности, арт-инсталляции и спектакли ждут москвичей в "Зарядье". Там в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" работает площадка, посвященная культурному потенциалу столицы.

Гости площадки могут сходить к финансовому оракулу, а также узнать, как будет выглядеть купюра с собственным изображением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоРоман КарловВиктория Коннова
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