Арт-инсталляции и Неделю финансовой грамотности организовали на форуме "Москва 2030"

Кино- и модные показы, световое шоу и Неделя финансовой грамотности, арт-инсталляции и спектакли ждут москвичей в "Зарядье". Там в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" работает площадка, посвященная культурному потенциалу столицы.

Гости площадки могут сходить к финансовому оракулу, а также узнать, как будет выглядеть купюра с собственным изображением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.