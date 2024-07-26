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26 июля, 16:45

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"Сити": топ-3 летних десертов в московских ресторанах

"Сити": топ-3 летних десертов в московских ресторанах

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В московских ресторанах за последнее время выросла популярность десертов с мороженым. Гастрокритик Александр Ильин посетил три ресторана и составил свой топ-3 необычных летних десерта.

На третьем месте – торт "Наполеон" с земляникой и ванильным мороженым в ресторане "Рыба моя". Вторую строчку занял майоркинский бисквит с миндальным мороженым в ресторане Padron. На вершине рейтинга – мороженое из листа смородины с клубникой и печеньем сабле в ресторане 0.75 please.

Подробнее – в программе "Сити".

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городедавидеоАлександр Ильин
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