"Сити": топ-3 летних десертов в московских ресторанах

В московских ресторанах за последнее время выросла популярность десертов с мороженым. Гастрокритик Александр Ильин посетил три ресторана и составил свой топ-3 необычных летних десерта.

На третьем месте – торт "Наполеон" с земляникой и ванильным мороженым в ресторане "Рыба моя". Вторую строчку занял майоркинский бисквит с миндальным мороженым в ресторане Padron. На вершине рейтинга – мороженое из листа смородины с клубникой и печеньем сабле в ресторане 0.75 please.

Подробнее – в программе "Сити".