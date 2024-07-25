Хоббихорсинг могут включить в программу спортивных игр БРИКС

По некоторым данным, хоббихорсинг может стать одной из дисциплин на спортивных играх БРИКС. Несмотря на то, что у нового вида спорта большое количество поклонников, нашлись и те, кто против нововведения.

Общественное движение "Ветераны России" в ответ на новости о возможном признании хоббихорсинга официальным видом спорта в стране направило в профильное министерство письмо с просьбой обосновать информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.