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25 июля, 07:30

Спорт

Хоббихорсинг могут включить в программу спортивных игр БРИКС

Хоббихорсинг могут включить в программу спортивных игр БРИКС

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По некоторым данным, хоббихорсинг может стать одной из дисциплин на спортивных играх БРИКС. Несмотря на то, что у нового вида спорта большое количество поклонников, нашлись и те, кто против нововведения.

Общественное движение "Ветераны России" в ответ на новости о возможном признании хоббихорсинга официальным видом спорта в стране направило в профильное министерство письмо с просьбой обосновать информацию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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