Каскадер Иншаков: трюк с лошадью в "Моем любимом чемпионе" смертельно опасен

Зоозащитники требуют запретить фильм "Мой любимый чемпион" из-за трюка с лошадью: в момент прыжка через барьер животное всем весом упало на шею из-за того, что к ее ногам привязали веревку. Как на кадры отреагировали в Федерации конного спорта России и что о скандале говорят в Госдуме и Гильдии каскадеров, расскажет Москва 24.

Позиция зоозащитников

Фото: Москва 24

Скандальное видео со съемочной площадки фильма "Мой любимый чемпион" было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как в момент прыжка лошади через барьер трое мужчин дергают за привязанные к ее ногам веревки – после этого животное всем весом падает на шею.

Фильм "Мой любимый чемпион" с Екатериной Вилковой и Егором Бероевым в главных ролях вышел в прокат 27 июня 2024 года. Это история о дружбе девочки Саши и коня по кличке Джонатан. По данным ЕАИС, общие сборы фильма пока составляют чуть более 27 миллионов рублей при бюджете в 93 миллиона. На момент выхода материала оценка картины на портале "Кинопоиск" равна 2,0, однако до скандала она была выше.



После появления кадров в интернете спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк создала петицию с требованием запретить показ фильма за жестокое, по ее мнению, обращение с животными. Она адресована Федерации конного спорта России (ФКСР) и Минкульту, который оказал съемкам господдержку.



из петиции спортсменки и зоозащитницы Эвелины Василюк Падение выглядит серьезно и крайне травмоопасно. <…> Остается загадкой, как ФКСР допустила такие действия при съемке данного фильма (ведь он снят при поддержке федерации). <…> Давайте противостоять этой жестокости.

Также Василюк в своей петиции сослалась на данные американской организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA), согласно которым жестокости в ходе создания фильмов и телешоу подвергаются от 20 до 40% таких "актеров". На момент выхода материала петицию подписали более 3 600 человек.

"Ни одно животное не пострадало"

Фото: кадр из фильма "Мой любимый чемпион"; режиссер – Александр Данилов; производство – "Амадеус Кино", "АП Интертеймент", "Русь"

На официальном сайте ФКСР появилось заявление "в связи с недостоверными сведениями, распространяемыми в социальных сетях о жестоком обращении с лошадью на съемках фильма". В нем сказано, что кинокоманда не согласовывала с ними включение этого эпизода, однако это и не было предусмотрено в рамках сотрудничества.

"Для выполнения каскадерского трюка с падением лошади было привлечено подготовленное животное, регулярно проходящее специальный тренинг, обученное к выполнению подобных трюков, сцена снималась с участием и под контролем профессиональных каскадеров и тренеров. Лошадь в настоящее время продолжает свою карьеру. В фильмографии этого четвероного артиста – десятки работ в самых разнообразных художественных картинах", – сказано в заявлении.



из заявления ФКСР Трюк был исполнен на высочайшем профессиональном уровне с применением всех возможных мер безопасности и в первую очередь – по отношению к лошади.

Режиссер Александр Данилов сообщил телеграм-каналу SHOT, что у коня было четыре дублера и каждый из них снимался по часу в день. Для сцены с падением сделали специальные мягкие бревна, обшитые поролоном, и ни одно животное на съемках не пострадало, подчеркнул он.

В свою очередь, актриса Василиса Коростышевская, которая сыграла в фильме Сашу, рассказала изданию "Москва. Северо-Запад", что в момент исполнения трюка верхом на лошади была не она, а ее дублер Дарья.

"Она выполнила свою работу просто потрясающе. Потом мне рассказали, что кувырок лошади вместе с человеком – это уникальный трюк. Слава богу, и конь, и Даша абсолютно здоровы", – сказала актриса.

"Такие вещи надо пресекать"

Фото: кадр из фильма "Мой любимый чемпион"; режиссер – Александр Данилов; производство – "Амадеус Кино", "АП Интертеймент", "Русь"

Постановка трюка с лошадью в фильме была смертельно опасной, заявил Москве 24 президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков.





Александр Иншаков президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ Это очень непрофессиональный подход.

По его словам, подобные трюки называются подсечкой. В прежние годы они были в порядке вещей, однако после появления Ассоциации каскадеров РФ, которую ранее возглавлял Иншаков, подобные вещи запретили.

"Мы заставили наших ребят учить лошадей делать завал. Причем она падала сама, ей не надо было помогать. По договоренности со всадником лошадь по команде падала в нужном направлении без последствий и для себя, и для всадника. А то, что вы видели – это смертельно опасная история, такие вещи надо пресекать", – подчеркнул Иншаков.

В целом ситуации, когда животные на съемках фильмов рискуют получить травмы, недопустимы, заявил Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Если съемки не приводят к печальным последствиям, то и вопросов никаких нет. А если это оборачивается проблемами и тем более – трагедиями, надо заниматься этим вопросом. Трюки трюкам рознь", – подчеркнул Бурматов.

Парламентарий добавил, что многие фильмы пропагандируют гуманное и ответственное отношение к животным. При этом предполагается, что съемки в кино не оборачиваются для них травмами или даже смертью.

Говоря о возможном запрете проката фильма "Мой любимый чемпион", депутат призвал для начала провести расследование и дождаться его итогов.



Владимир Бурматов депутат Госдумы Если возникают такие ситуации, надо инициировать проверки. Затребовать полностью весь отснятый материал этих сцен и проверять их на предмет жестокого обращения с животными. Если этот факт подтвердится, закон суров, но это закон.

"Если там есть факты жестокого обращения и они были допущены, все будет гораздо серьезнее, чем отзыв прокатного удостоверения", – предупредил депутат.

В то же время Бурматов подчеркнул, что всех кинодеятелей в этом плане нельзя грести под одну гребенку. В каждом подобном случае следует разбираться индивидуально, отметил он.