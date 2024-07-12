Депутат Бурматов высказался об инциденте с лошадью на съемках "Мой любимый чемпион"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ситуации, когда животные в ходе съемок фильмов могут получить травмы, недопустимы, заявил Москве 24 первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Если съемки не приводят к печальным последствиям, то и вопросов никаких нет. А если это оборачивается проблемами и тем более – трагедиями, надо заниматься этим вопросом. Трюки трюкам рознь", – подчеркнул Бурматов, комментируя инцидент с лошадью на съемках фильма "Мой любимый чемпион".

Он добавил, что многие фильмы пропагандируют ответственное и гуманное отношение к животным, при этом сами съемки не должны оборачиваться для тех травмами или смертью. При этом парламентарий призвал не спешить с возможным запретом проката кинокартины, так как сначала нужно провести расследование и дождаться его итогов.

"Если там есть факты жестокого обращения и они были допущены, все будет гораздо серьезнее, чем отзыв прокатного удостоверения", – отметил он.

Депутат уверен, что не стоит "грести" всех кинодеятелей под одну гребенку, а требуется в каждом подобном случае разбираться индивидуально. Если стало известно о такой ситуации, добавил Бурматов, то нужно провести проверку, затребовать весь отснятый материал и проверить его на наличие жестокого обращения с животными.

При этом в пресс-службе Федерации конного спорта (ФКС) РФ уже опровергли распространяемую в соцсетях информацию о якобы жестоком обращении с лошадью на съемках фильма.

"Производственной командой фильма "Мой любимый чемпион" не было согласовано включение данного эпизода с Федерацией конного спорта России, однако отметим, что такие согласования и не были предусмотрены в рамках сотрудничества", – уточнили там.

Съемки шли несколько лет и выполнялись командой профессионалов, а для каскадерского трюка с падением лошади привлекли подготовленное животное, которое тренировали и готовили к подобным задачам, отметили в сообщении.

"Трюк был исполнен на высочайшем профессиональном уровне, с применением всех возможных мер безопасности – и в первую очередь по отношению к лошади", – рассказали в пресс-службе.

Сцену делали под контролем тренеров и профессиональных каскадеров, а сама лошадь сейчас продолжает свою карьеру. В частности, в ее портфолио уже десятки различных ролей в художественных картинах, добавили в ФКС.

До этого спортсменка Эвелина Василюк рассказала, что создатели картины якобы связали ноги лошади и заставили ее упасть всем телом на шею. Из-за этого животное стало хромать, всадница также пострадала.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что второй ежегодный фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние России" проходит в Москве. Его организаторами стали Кремлевская школа верховой езды и столичный Депкульт. Фестиваль, в частности, уже прошел на площадке парка "Кузьминки-Люблино" (5–7 июля), а также состоится на площадке парка "Сокольники" (26–28 июля), "Митино" (16–18 августа) и в парке Дружбы (6–8 сентября).

