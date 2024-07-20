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20 июля, 14:15

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Творчество и спорт: что ждет гостей "Лета в Москве. Все на улицу" в эти выходные

Творчество и спорт: что ждет гостей "Лета в Москве. Все на улицу" в эти выходные

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В столице проводят фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу". Для любителей не сидеть на месте проходят разные спортивные активности. Так, на углу Брюсова переулка и Большой Никитской улицы провели чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". Участники фестиваля могут поиграть в настольный теннис, покрутить педали сайкла, а также потанцевать под зажигательные диджей-сеты.

Кроме того, специальный гастрономический маршрут подготовили для гостей в зоне проведения фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоКарина Ильина
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