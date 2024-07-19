Функциональные тренировки пройдут на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бесплатные функциональные тренировки пройдут для горожан в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Занятия помогут улучшить физическую форму, координацию и гибкость, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, занятия проекта "Спортивные выходные" состоятся на 51 площадке фестиваля. Москвичей ждут 20 июля с 12:00 до 13:00 на Осеннем бульваре, в олимпийском комплексе "Лужники", а также на других локациях:

музее-заповеднике "Царицыно";

парке "Ангарские пруды";

парке "Ходынское поле";

парке "Северное Тушино";

Лианозовском парке;

парке "Сокольники";

Измайловском парке;

парке у прудов "Радуга";

Таганском парке;

парке искусств "Музеон";

парке "Фили";

парке 50-летия Октября;

музее-заповеднике "Коломенское";

парке "Яуза";

Бабушкинском парке;

усадьбе Люблино;

зоне отдыха "Борисовские пруды";

парке Олимпийской деревни;

усадьбе Воронцово;

саду имени Баумана;

парке "Красная Пресня";

парке "Горка";

Фестивальном парке;

Битцевском парке.

Более того, по субботам с 13:00 до 14:00 занятия будут проводиться в Гончаровском парке. В воскресенье с 18:00 до 19:00 позаниматься спортом можно на фестивальных площадках "Московских сезонов", расположенных в разных районах города.

Также с 19:00 до 20:00 воскресенья для тренировок выделены фестивальные зоны на Вешняковской улице, улице Грекова и Коптевском бульваре. Поклонники здорового образа жизни могут посетить тренировки на пяти площадках "Лето. Пляж. Московский спорт". Например, в зоне отдыха "Левобережье" занятия проходят по субботам с 14:00 до 14:45, парке "Мещерский" – по воскресеньям с 11:00 до 11:45, а в зоне отдыха "Тропарево", возле Большого Городского пруда в Зеленограде и на пляже "Строгино Wake Park" – по воскресеньям с 14:00 до 14:45.

Ранее сообщалось, что шесть скейт-парков площадок проекта "Московские сезоны" посетили свыше 21 тысячи человек, из которых пять тысяч поучаствовали в бесплатных тренировках. В рамках проекта дети старше шести лет изучают теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Более взрослые и опытные посетители учатся делать трюки. Каждое занятие проходит в присутствии двух профессиональных тренеров.