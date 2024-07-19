19 июля, 09:05Спорт
Функциональные тренировки пройдут на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатные функциональные тренировки пройдут для горожан в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Занятия помогут улучшить физическую форму, координацию и гибкость, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Так, занятия проекта "Спортивные выходные" состоятся на 51 площадке фестиваля. Москвичей ждут 20 июля с 12:00 до 13:00 на Осеннем бульваре, в олимпийском комплексе "Лужники", а также на других локациях:
- музее-заповеднике "Царицыно";
- парке "Ангарские пруды";
- парке "Ходынское поле";
- парке "Северное Тушино";
- Лианозовском парке;
- парке "Сокольники";
- Измайловском парке;
- парке у прудов "Радуга";
- Таганском парке;
- парке искусств "Музеон";
- парке "Фили";
- парке 50-летия Октября;
- музее-заповеднике "Коломенское";
- парке "Яуза";
- Бабушкинском парке;
- усадьбе Люблино;
- зоне отдыха "Борисовские пруды";
- парке Олимпийской деревни;
- усадьбе Воронцово;
- саду имени Баумана;
- парке "Красная Пресня";
- парке "Горка";
- Фестивальном парке;
- Битцевском парке.
Более того, по субботам с 13:00 до 14:00 занятия будут проводиться в Гончаровском парке. В воскресенье с 18:00 до 19:00 позаниматься спортом можно на фестивальных площадках "Московских сезонов", расположенных в разных районах города.
Также с 19:00 до 20:00 воскресенья для тренировок выделены фестивальные зоны на Вешняковской улице, улице Грекова и Коптевском бульваре. Поклонники здорового образа жизни могут посетить тренировки на пяти площадках "Лето. Пляж. Московский спорт". Например, в зоне отдыха "Левобережье" занятия проходят по субботам с 14:00 до 14:45, парке "Мещерский" – по воскресеньям с 11:00 до 11:45, а в зоне отдыха "Тропарево", возле Большого Городского пруда в Зеленограде и на пляже "Строгино Wake Park" – по воскресеньям с 14:00 до 14:45.
Ранее сообщалось, что шесть скейт-парков площадок проекта "Московские сезоны" посетили свыше 21 тысячи человек, из которых пять тысяч поучаствовали в бесплатных тренировках. В рамках проекта дети старше шести лет изучают теорию, осваивают технику безопасности и основы катания. Более взрослые и опытные посетители учатся делать трюки. Каждое занятие проходит в присутствии двух профессиональных тренеров.
В эти выходные жителей и гостей столицы ждет гастропрограмма "Лета в Москве"