Москвичи могут бесплатно позаниматься спортом в секциях и на набережных

В Москве все больше возможностей бесплатно заниматься физкультурой. Жители столицы могут записываться в секции и на тренировки, которые проходят не только на специальных площадках, но и на городских набережных. Какие спортивные проекты есть в столице и как зарегистрироваться на занятия, расскажет Москва 24.

Есть где позаниматься

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В Москве появились 72 новые площадки для бесплатных тренировок на свежем воздухе. На 30 из них проводятся занятия в рамках проекта "Мой спортивный район": 10 предназначены для фитнеса, футбола, волейбола, баскетбола и бадминтона, еще столько же – для бега, и на оставшихся 10 адресах организованы тренировки по ушу. Узнать, какой инвентарь необходим для занятий, а также зарегистрироваться на них можно в телеграм-канале и на сайте проекта.

Еще 42 локации открылись в рамках проекта "Спортивные выходные". Занятия по растяжке и йоге, танцевальные и функциональные активности проходят на 13 парковых и 24 фестивальных площадках по субботам и воскресеньям. По вторникам и четвергам тренировки проекта по танцам проводят на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, а также набережной парка "Печатники". А на набережной Марка Шагала можно посетить тренировки по йоге. Выбрать удобную локацию и зарегистрироваться можно на сайте "Спортивных выходных".

Всего в рамках двух проектов в столице работают 186 площадок для бесплатных занятий. Суммарно летние занятия проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район" уже посетили почти 20 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Спортивная Москва

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице есть и другие программы, благодаря которым можно бесплатно тренироваться и с пользой проводить выходные.

К примеру, разнообразит пешие прогулки проект "Московская ходьба". Чтобы принять участие, нужны только палки для скандинавской ходьбы и спортивная одежда, отмечают организаторы. Маршруты созданы в столичных парках, и на каждом из них встретятся точки с QR-кодами. Отсканировав их, появится информация о природных и культурных объектах города. Посмотреть маршруты и узнать подробности можно на сайте проекта.

Также москвичам доступны бесплатные секции для детей и взрослых по более чем 70 видам спорта. Среди них есть как более распространенные – футбол, плавание и различные единоборства, так и довольно экзотичный флорбол – что-то вроде хоккея с мячом, но не на льду. Кроме того, в столице организованы секции для горожан с особенностями здоровья. Как записаться на занятия и что для этого необходимо, можно узнать на специальном сайте.

Если родители не знают, в какую секцию отдать ребенка, существует бесплатное тестирование на наиболее подходящий вид спорта. Пройти проверку могут дети от 5,5 до 12 лет, а сам процесс занимает не больше 45 минут. За это время специалисты проведут антропометрическое исследование, психологическое и спортивное тестирования. Узнать все условия и список необходимых документов, а также записаться можно на сайте.

Проверить свои спортивные навыки получится во время сдачи нормативов ГТО. Программа включает в себя такие испытания, как бег, отжимания, подтягивания, прыжки в длину и так далее. Подготовиться к выполнению нормативов можно с помощью видеотренировок, которые опубликованы на портале "ГТО в Москве". После этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК ГТО, получить медицинский допуск и выбрать площадку для выполнения испытаний.

После успешной сдачи нормативов участник получит значок ГТО (золотой, серебряный или бронзовый в зависимости от результата) и 15 тысяч баллов. Их можно обменять на подарки, среди которых билеты в музеи и на мероприятия, пополнение карты "Тройка", оплата парковки или сертификаты в магазины. А абитуриенты со значком ГТО могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в университет.

