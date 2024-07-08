Третьяк рассказал, что матч между хоккейными сборными России и Канады может пройти в ОАЭ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Матч между хоккейными сборными России и Канады мог бы пройти в ОАЭ или в другой третьей стране. Об этом рассказал советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Было бы интересно. Ну хорошо, не основными сборными, но хотя бы молодежными, 20-летними. Канадцы меньше в политике участвуют, можно с ними сыграть", – отметил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Российская сборная, по его словам, с удовольствием бы приняла участие в Кубке мира, но ее не пригласили по политическим причинам.

Ранее сборная Чехия обыграла команду из Швейцарии, став чемпионом мира по хоккею. Спортивное состязание прошло в Праге и закончилось со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки. Таким образом, чехи стали семикратными чемпионами мира по хоккею, в последний раз они получали чемпионский титул в 2010 году.

