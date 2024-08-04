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04 августа, 13:05

Транспорт

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появилась в Пресненском районе Москвы

"Мой район. Новости": новая выделенная полоса появилась в Пресненском районе Москвы

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В Пресненском районе общественный транспорт будет курсировать в 4 раза быстрее. Это станет возможным благодаря появлению новой выделенной полосе на улице Трехгорный Вал.

В этом месте проходят четыре маршрута общественного транспорта. На них каждый день москвичи доезжают от Белорусского, Рижского и Савеловского вокзалов до разных районов города. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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